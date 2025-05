Pontedera, il nuovo centro logistico è realtà. Cento lavoratori assunti da Metro

Pontedera, 28 maggio 2025 – Milano, Roma e adesso Pontedera. Metro Italia ha inaugurato ieri mattina nella zona industriale di Gello il terzo deposito in Italia dedicato alle consegne dirette ai clienti. Si tratta di una mega struttura di 9.000 metri quadrati costruita in tempi record, in meno di un anno, in partnership con la Logistac Capital Partners ed già operativa da circa un mese. Nasce per servire il più ampio numero di clienti Horeca (hotel, ristorante, caffè) e quindi ristoranti, bar, pizzerie e locali stagionali. Un centinaio i posti di lavoro, tra diretti ed indiretti, messi a disposizione. Metro Italia, che nell’anno fiscale 2023-24 ha registrato in Toscana un fatturato di oltre 140 milioni di euro, con questa struttura vuole raddoppiarlo e diventare leader in Toscana e nella bassa Liguria. È la terza struttura presente in Italia, dopo quelle già attive a Milano e Roma.

“La struttura – le parole di David Martinez Fontano, Ceo di Metro Italia – lavorerà in forte sinergia con i nostri punti vendita di Firenze, Sesto Fiorentino, Lucca e Pisa, permettendoci di presidiare con la nostra offerta multicanale una regione per noi estremamente importante”. La Toscana è per Metro un territorio di grande interesse, con un potenziale per i distributori Horeca di circa 2 miliardi di euro. Con questo investimento si vuol confermare la leadership nei prodotti freschissimi, dalla carne al pesce fresco fino all’ortofrutta.

“L’inaugurazione del nostro terzo deposito dedicato alle consegne dirette ai nostri clienti – ha spiegato Fontano – si inserisce nella più ampia strategia di crescita sul territorio italiano, con l’impegno di essere sempre più vicini ai professionisti dell’Horeca con l’unica offerta multicanale del settore in Italia. Questa struttura dedicata al nostro canale Food Service Distribution è un investimento concreto in uno dei territori a più alto potenziale per l’Horeca in Italia e si affianca a quelle già operative nelle aree metropolitane di Milano e Roma”.

In occasione del taglio del nastro, ieri mattina, sono state illustrate le caratteristiche della struttura, tra cui il funzionamento del maxi impianto fotovoltaico da 400 kWp in autoconsumo. Pontedera si conferma capitale della logistica, in Toscana e addirittura nel centro Italia. Molte grandi aziende sono attratte dalla zona industriale di Gello, ritenuta perfetta per la sua posizione geografica.

“Quando si inaugura un’attività è sempre un giorno di festa – le parole del sindaco di Pontedera Matteo Franconi – è un orgoglio, una soddisfazione per il territorio. Avere Metro qua ci mette di fronte anche a nuove sfide. Questo è un territorio che nasce con la manifattura ma che oggi si trova in un punto strategico per la logistica e su questo dobbiamo investire ed adeguare i piani di viabilità. Dalla necessità di ampliare la rotatoria della Fipili agli oltre 2 milioni di euro sul bilancio del 2026 per il rifacimento delle strade all’interno della zona industriale”.

Il primo cittadino prosegue con i progetti sulla rampa di lancio: “E poi il nuovo braccetto di collegamento alla strada a 4 corsie, mentre con la Regione abbiamo pianificato all’uscita della Fipili un truck parking per la sosta medio-lunga dei mezzi che transitano sulla Fipili. Da lì, tramite un display, potrà anche essere effettuata una chiamata per il carico e lo scarico nelle aziende della nostra zona industriale. Grazie a Metro. Ci fa davvero piacere che quello scenario che ci eravamo immaginati, di candidarci per essere un polo attrattivo della logistica sta prendendo forma”, conclude Franconi davanti a centinaia di persone riunione in via Olivetti.