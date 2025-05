Pontedera, chiude via Leopardi: un mese di cantiere

Pontedera, 20 maggio 2024 – Da oggi chiude per un mese via Leopardi. Lavori in corso. Finalmente partono i lavori per sistemare una delle strade più disastrate del centro città. Per un mese, fino al 20 giugno prossimo, il Comune ha predisposto delle modifiche alla viabilità e alla sosta in quel quadrante, quindi anche in via Roma e via Dante, per permettere alla ditta incaricata di sistemare il manto stradale in via Leopardi. Una strada che da anni versa in condizioni disastrate, che costringeva le auto a fare lo slalom tra le buche che soprattutto dopo le giornate di pioggia diventavano molto profonde, un vero rischio per le auto ma soprattutto per biciclette e motorini.

Rispetto ai classici lavori di riasfaltatura, in questo caso è stato necessario uno studio preliminare per andare a ricostruire la strada, scavando in maniera profonda. In particolare l’ordinanza che disciplina temporaneamente la viabilità e la sosta in queste vie prevede il divieto di sosta e divieto di transito in via Leopardi. Per i veicoli che percorrono viale della Repubblica in direzione ovest-est all’intersezione con via Leopardi l’obbligo di proseguire dritto. Per i veicoli che percorrono viale Risorgimento all’intersezione con via Roma previsto l’obbligo di svolta a destra. In via Roma, nel tratto compreso tra viale Risorgimento e via Dante è previsto il divieto di sosta nel lato est, sulla destra. In via Dante, nel tratto compreso tra via Roma ed il civico 6 è previsto il divieto di sosta su entrambi i lati. Inoltre deve essere “sempre consentito il transito veicolare e il passaggio dei mezzi di soccorso, interrompendo e lavorazioni se necessario e il transito pedonale in condizioni di assoluta sicurezza per i pedoni”. Anche gli autobus di Autolinee Toscane subiranno delle deviazioni di percorso. Saranno inevitabili alcuni disagi ma se i tempi verranno rispettati presto un’arteria stradale che tanti problemi ha creato in questi anni è pronta a tornare a nuova vita.