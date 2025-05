Successo per Volterra Comics: i nomi dei vincitori della gara

Volterra, 19 maggio – Un'edizione memorabile, quella 2025 del Volterra Comics & Fantasy, che ha registrato uno dei picchi assoluti in termini di partecipanti, con migliaia di persone di tutte le età che nella due giorni sono saliti appositamente sul colle etrusco. Piazza dei Priori era piena di colori, con stands di ogni tipo,ma soprattutto piena di persone, tra chi era vestito in Cosplay, chi appassionato di danza e chi semplicemente venuto a godersi il festival. Nel sabato la parte del leone l'ha fatta la presenza di Pietro Ubaldi, che ha fatto ridere la Piazza con le sue battute, riuscendo anche a commuovere i non più giovani con le voci dei personaggi del cartoni animati del passato. La domenica è stata invece soprattutto una festa dei cosplayer , con tantissimi personaggi arrivati da mezza Italia. Primo premio Assoluto è andato a Luca Santini con Iron Man, mentre il miglior Maschile è andato a Leandro Tufano, con il suo Baldur licantropo. Miglior femminile per Valentina Serini, con un original tratto da Valhalla, mentre il premio Junior è andato a Mattia Fantozzi con Elwood dei Blues Brothers. Miglior interpretazione per Maria Bruno con la sua "Lilith". Chiusura finale con le Alabarde Spaziali, che hanno rallegrato la Piazza dei Priori con le più belle sigle dei cartoni animati, e in particolare quelle di Goldrake, ricordando il compleanno del robottone più famoso d'Italia, che ha spento 50 candel...otti.

Soddisfazione dell'Associazione Etruria Pro che ringrazia il Comune, la Fondazione CRV e tutti gli sponsor, invitando tutti all'edizione 2026, sempre nel terzo fine settimana di maggio.