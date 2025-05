Peccioli, Giants Cup: 27 squadre giovanili al Pagni

Peccioli, 19 maggio – Il 10 maggio 2024 il Comune di Peccioli tagliava il nastro di un importante intervento di riqualificazione degli impianti sportivi: il rifacimento con erba sintetica di ultima generazione del campo di calcio “Alfredo Pagni”. Due mesi più tardi il Pisa Sporting Club, la società professionistica più importante della provincia di Pisa, chiudeva un accordo di collaborazione con l'Asd Pecciolese per far disputare sul rinnovato impianto, per la stagione 2024/2025, tutte le gare casalinghe delle formazioni Under 15, Under 16 e della Primavera nerazzurra.

Ora, a distanza di un anno dal suo rinnovo, lo stadio pecciolese sarà teatro, dal 20 al 25 maggio, della prima “Giants Cup”. Un torneo di calcio giovanile di livello nazionale che celebra, già dal titolo, il Borgo dei Borghi 2024 e i suoi giganti “Presenze” e si candida a diventare uno dei tornei di riferimento a livello italiano. L'organizzazione, patrocinata dal Comune di Peccioli e sostenuta a livello organizzativo dall'Asd Pecciolese, è curata dal Pisa Sporting Club, che ha da poco festeggiato uno storico ritorno in Serie A con la prima squadra guidata da mister Filippo Inzaghi dopo un'assenza di 34 anni. A Peccioli giocheranno un totale di 27 squadre giovanili (classe 2012-2013) provenienti da tutta Italia.

Ci sarà una prima fase eliminatoria che vedrà scendere in campo, il 20 e 22 maggio (dalle ore 18), Pisa Ovest, Marinese, Scintilla 1945, Casciana Terme, Soccer Ponsacco, Madonna dell'Acqua, Carli Salviano, Fornacette Casarosa, Stella Azzurra, Freccia Azzurra, Jolly Montemurlo, Bellaria Cappuccini, Atletico Lucca, Asd Vecchiano, Forcoli Valdera e ovviamente i “padroni di casa” della Pecciolese.

Le qualificate torneranno in campo il 24 maggio (dalle 16.30) e il 25 maggio (dalle 9.30) per la fase finale e sfideranno Pisa Sporting Club, Pontedera, Torino, Entella, Arezzo, Perugia, Cecina, Prato, Pistoiese e altre due società provenienti da Liguria ed Emilia Romagna, rispettivamente Angelo Baiardo e Progetto Intesa.

Un torneo che, oltre a essere di grande prestigio, porterà, in particolare nel fine settimana delle finalissime, non solo i giovanissimi atleti ma anche staff e familiari in visita al borgo pecciolese. Alcune di queste, infatti, soggiorneranno sul territorio e, grazie anche ai servizi navetta che saranno come sempre attivi, potranno scoprire Peccioli nei momenti liberi tra un match e l'altro.