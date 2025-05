Pontedera città dei bambini, inizia la VII edizione di PontederaKids

Pontedera, 19 maggio 2025 – Pontedera torna ad essere la città dei bambini e dei ragazzi con Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento giunto alla VII edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione del Centro Commerciale Naturale di Pontedera – We Are Pontedera e Alla Vigna Eventi e il contributo degli sponsor Conad City, Banco Fiorentino, Ghera, Programmi Assicurativi e Enzo Boutique.

Sabato 24 maggio per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, non mancheranno le sorprese per le strade di Pontedera: una vera invasione di attività e colori che abbraccerà l'intero centro città.

«Una festa a cui teniamo particolarmente perché porta bambini e famiglie a visitare e vivere la nostra città, un vero ritorno alle origini per riscoprire le strade e le piazze del centro storico, dove si svolgerà la manifestazione, con una serie di attività coinvolgenti e divertenti per i più piccoli e in grado di appassionare anche i grandi” afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti.

«Pontedera Kids è ormai diventato un appuntamento fisso e fa piacere vedere un coinvolgimento sempre più ampio, oltre al patrocinio e al contributo la nostra amministrazione mette a disposizione soprattutto la voglia di condividere questo momento di gioia e di allegria che sabato attraverserà la città» dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli.

«Quando abbiamo organizzato la prima edizione non pensavamo certo che nel giro di poco tempo potesse raggiungere un livello così alto, ma il vero successo è coinvolgere sempre più famiglie e bambini in una manifestazione di qualità e veramente radicata sul territorio» le parole del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, mentre il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli evidenzia «la capacità della manifestazione di richiamare tantissime famiglie, giovani e bambini ad animare il centro, una caratteristica fondamentale per le attività e per l'intero tessuto commerciale».

«Questi sono gli eventi che fanno bene al nostro tessuto commerciale e apprezzati dalle attività, proprio perché capaci di portare le famiglie in centro aiutando concretamente lo shopping e la vivibilità della nostra città, assicuriamo la nostra piena collaboratozione» afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Pontedera – We Are Pontedera Alessandro Lonsi.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il Prof. Fabrizio Bonino per la Onlus Cecchini Cuore, Ilaria Valdiserra per Alla Vigna Eventi, Carlo Nacci per Era Volleyball Project, Paolo Guerrieri (Conad City) e Gioele Gherardi (Programmi Assicurativi).

Un grazioso mercatino dell'artigianato animerà via Primo Maggio già dalla mattina dalle 9 alle 19, mentre dal pomeriggio in Piazza Andrea da Pontedera gonfiabili e saltarelli saranno pronti ad accogliere i più piccoli, insieme ad una simpaticissima animazione e al campo di pallavolo allestito della società Era VolleyBall Project, dove i più piccoli potranno dare vita a match divertenti e appassionanti.

Piazza Cavour si traformerà in un autentico paese dei balocchi, dove i più piccoli potranno divertirsi con truccabimbi, laboratori con pasta di sale, giochi e baby dance. Sarà presente la Onlus Cecchini Cuore, con un punto informativo sul corretto utilizzo del defibrillatore e sulle tecniche di disostruzione.

Grandi emozioni in Piazza Curtatone e Montanara grazie allo show di Circusbandando e ai numeri sensazionali di Mago Panna, pronto a incantare il pubblico con il suo bubble show.

In Corso Matteotti e Piazza Martiri della Libertà bambini e bambine avranno l'occasione di incontrare le mascotte dei personaggi dei loro cartoni animati preferiti nel corso dell'entusiamante parata itinerante “Comics Parade&Kagliostro”, insieme alle parate a tema, con l'arrivo dei Tirannosaurus Rex direttamente dalla preistoria, la magia di Pinocchio e tanti altri protagonisti.

Piazza Martiri della Libertà ospiterà inoltre il laboratorio Lego di Orange Team, laboratori di lettura con la collaborazione della Biblioteca “Giovanni Gronchi” di Pontedera e gli stand delle associazioni aderenti, in una giornata che promette autentico spettacolo.