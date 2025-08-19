Lavori sulla segnaletica stradale: "Diminuire il rischio di incidenti"

Interventi di sistemazione della segnaletica stradale. Il Comune annuncia che i lavori proseguono. "Più sono chiari ed evidenti i segnali stradali e più diminuisce il rischio di incidenti, ovviamente se gli utenti della strada rispettano la segnaletica orizzontale e verticale – dice l’assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri –. Per questo motivo abbiamo intrapreso a cominciare dai primi giorni di agosto la sistemazione dei segnali stradali di alcune strade che poi continuerà nei prossimi mesi".

I lavori hanno interessato in una prima fase via 11 Febbraio, via del Ramo e via dei Garibaldini, dove sono state apportate anche altre modifiche alla circolazione. In via 11 Febbraio e in via del Ramo è stata sistemata la segnaletica orizzontale a cominciare dagli attraversamenti pedonali e all’incrocio con via 2 Giugno è stato anche ridisegnato lo stop.

La seconda parte dei lavori invece ha riguardato la rotatoria Immensità e via Roma fino a via Guidi, anche qui sono stati ripristinati gli attraversamenti pedonali e gli stop. "Questi interventi che proseguiranno nel mese di settembre, interesseranno prevalentemente il rifacimento della segnaletica in prossimità degli incroci e le strisce pedonali, che verranno ripristinati là dove deteriorati in varie zone del paese – sottolinea ancora l’assessore ai lavori pubblici Oliveri –. Si tratta di piccoli lavori di manutenzione che, compresi quelli relativi alla segnaletica verticale impegnano il comune per circa di 14 mila euro, ma che sono veramente importanti per la sicurezza di tutti: pedoni, automobilisti e ciclisti. Alle volte basta spendere poche migliaia di euro per abbattere il rischio di incidenti, potenzialmente anche dalle conseguenze gravi. Per questo continueremo a investire in segnaletica stradale e piano piano cercheremo di sanare tutte le carenze della nostra viabilità".