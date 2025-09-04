La Perla, giornata della solidarietà. Il ricavato andrà alla Misericordia

MONTECALVOLIFesta della polisportiva La Perla e giornata della solidarietà. Torna venerdì, sabato e domenica la consueta manifestazione che La Perla organizza per coinvolgere la popolazione e raccogliere fondi a sostegno di realtà associative e del volontariato. Il ricavato sarà destinato alla Misericordia di Montecalvoli per l’acquisto di presidi sanitari per il soccorso e l’assistenza alle persone. In particolare la Misericordia ha bisogno di una seggiolina chiudibile rigida per ambulanza, completa di accessori, di un telo per il trasporto di pazienti obesi con portata di 350 chili, di un telo portaferiti rinforzato e con maniglie, di due zaini grandi per un totale di 3.700 euro.

La festa della polisportiva La Perla, realtà che favorisce dal 1969 la pratica dello sport di migliaia di bambini e ragazzi, inizia domani, venerdì, alle 18, con la sfilata per le strade di Montecalvoli dei figuranti e specialisti sbandieratori del Gioco del Ponte di Pisa. Seguirà buffet per ospiti e autorità. Sabato 6 serata dedicata la buon cibo con l’apertura dello stand enogastronomico al circolo La Perla (prenotazione obblicatoria al 334 2552719).

Domenica 7 settembre il clou della manifestazione. Alle 10, al campo sportivo di Montecalvoli, il memorial dedicato ad Aquilino Siliquini detto Cinquino, per decenni anima del circolo e della polisportiva La Perla. Si tratta di un quadrangolare che vede impegnate le squadre La Perla over 40, Misericordie Pisane, Commissariato di Pontedera della polizia di stato e una compagine composta da giocatori di altre forze dell’ordine. La filarmonica Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte, diretta dal maestro Giacomo Montanelli, suonerà l’inno di Mameli. Alle 13 il pranzo all’Oaso al Lago di San Donato con prenotazione obbligatoria al 328 6463779). Al termine del pranzo ci sarà l’estrazione dei premi della sottoscrizione a sostegno della Misericordia di Montecalvoli. Alle 19,30 di domenica l’ultimo atto della festa con l’apertura del ristorante/pizzeria al circolo La Perla (prenotazione al 334 2552719).