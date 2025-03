Fughe e inseguimenti a Pontedera, gruppo di ragazzini manda in tilt mezza città

Pontedera, 23 marzo 2025 – Un mezzo pomeriggio di fughe e inseguimenti. Fermi e indagini. Un gruppo di ragazzini – tutti in età adolescenziale, tra i 14 e i 15 anni – ha mandato in tilt mezza zona stazione a Pontedera.

La polizia, che alla fine li ha bloccati e identificati, non dice niente. Ci sono le indagini ancora in corso con la Procura dei minorenni che vuol vederci chiaro. Per questo motivo si sa solo che qualcuno è stato portato in commissariato per accertamenti, ma non si sa per cosa e quali sia il reato che possa essere ipotizzato.

Il gruppo di adolescenti si sarebbe ritrovato nella piazza Unità d’Italia dove si trova il capolinea dei pulman del trasporto pubblico. Da qui, in massa, si sarebbe spostato nella piazzetta Naldini, che si trova dietro la Coop di via Brigate Partigiane e dove si trova anche un piccolo parco giochi. In zona si trovavano anche alcune pattuglie della polizia per un controllo straordinario dell’area che è una delle più a rischio della città.

A insospettire i poliziotti è stato l’atteggiamenti dei ragazzini che, appena hanno visto arrivare le auto del commissariato, hanno iniziato a scappare da una zona all’altra tra il retro del Palazzo Rota e il dedalo di viuzze circostanti. A quel punto gli agenti hanno iniziato a inseguirli, con la massima attenzione e cautela per non rischiare di investirli.

Dalle finestre alcuni abitanti della zona hanno iniziato a indicare ai poliziotti dove si stessero nascondendo alcuni adolescenti e le direzioni dove stavano scappando altri. Alla fine, secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, alcuni sono stati bloccati e portati in commissariato per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.

La zona è una delle più trafficate per lo spaccio di droga. Sicuramente ci saranno sviluppi e a quel punto la polizia e la Procura dei minorenni di Firenze renderanno noti anche i motivi dell’operazione scaturita dal fuggi fuggi dei ragazzini.

g.n.