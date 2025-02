"Molesto" in Piazza Dante mentre ci sono le riprese tv. Portato via da polizia e carabinieri

Intervento congiunto poco prima delle 14 di ieri in Piazza Dante. Proprio mentre dall’altro lato dell’area, un gentile e simpaticissimo Alessandro Borghese stava girando "Quattro ristoranti", la trasmissione tv che in questi giorni ha fatto tappa a Pisa, una persona ritenuta molesta è stata portata via dalla polizia di Stato con l’ausilio dei carabinieri (nella foto di repertorio).

È successo intorno alle 13.45, davanti a uno dei locali della piazza, a pochi metri dalla troupe Sky che era all’Osteria Rossini e sotto gli occhi di tante persone presenti che hanno assistito all’operazione. Il tam tam è stato imemdiato tra gli spettatori che hanno atteso il famoso chef per ore anche solo per farsi uno scatto insieme.

Inoltre, ci sono stati controlli anti droga nel weekend e nella giornata di ieri a Pisa e provincia. Due le persone fermate, in particolare, nel pomeriggio di lunedì in città. Una, minorenne, è stata trovata con una piccola quantità di stupefacente, è stata quindi denunciata dai carabinieri della Stazione.

Uomini dell’Arma che, in particolare l’aliquota Radiomobile di Pontedera, a Bientina, nelle prime ore del 12 febbraio, hanno denunciato un uomo di 27 anni, per guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso alcolemico di 1,15 g/l. La patente di guida è stata ritirata e la macchina è stata affidata a una persona di fiducia. Mentre a Volterra, i carabinieri del Radiomobile, hanno denunciato tre persone in tre diverse situazioni.

Durante la mattina del 14 febbraio, hanno denunciato un uomo straniero di 55 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, perché aveva un coltello a serramanico di 20 cm. L’arma bianca è stata sequestrata.

Nella nottata del giorno seguente, sempre i militari del Radiomobile, hanno denunciato un 65enne per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, perché aveva tre coltelli di diverse dimensioni. Inoltre, la figlia, di 27 anni, è stata segnalata alla Prefettura perché aveva 0,50 gr. di hashish. Le armi bianche e la droga sono state sequestrate.

Nel corso della stessa nottata, a Castellina Marittima, un 23enne è stato deferito per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente e la patente ritirata.

A. C.