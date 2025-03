Accoltellato un uomo, minuti di paura. Ancora una furiosa lite in città

PONTEDERAAncora sangue in città. Ancora una lite tra due giovani di origine extracomunitaria. Questa volta è successo in piazza della solidarietà (nel parcheggio dell’ospedale). Ieri mattina intorno a mezzogiorno i soccorritori sono stati allertati per una persona ferita in mezzo alla strada. L’intervento, in codice rosso, è terminato con il trasporto in ospedale di un uomo che presentava una ferita da arma da taglio (un coltello, un pezzo di vetro, un taglierino?) a un arto inferiore. Lo straniero non era in pericolo di vita, ma perdeva molto sangue e come primo intervento i sanitari hanno dovuto stabilizzarne le condizioni per arrestare la copiosa fuoriuscita. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti prontamente. Il ferito non ha saputo (o voluto) dare informazioni utili per identificare il suo aggressore. I carabinieri sono al lavoro per cercare di dare un volto a chi ha ferito lo straniero. Pare si tratti di un altro extracomunitario, ma al momento non è stato individuato. In zona ci sono le telecamere di videosorveglianza e andando a ricercare nelle immagini registrate ieri mattina intorno a mezzogiorno i carabinieri potrebbero riuscire a identificare in fretta l’aggressore. Il ferito, intanto, è stato sottoposto alle cure del caso, gli sono stati applicati alcuni punti di sutura e poi è stato ricoverato per essere sottoposto ad altri accertamenti e per essere tenuto sotto osservazione. Le sue condizioni non sono giudicate gravi. E’ chiaro che dovrà essere nuovamente sentito dai militari dell’Arma che svolgono indagini e accertamenti perché dal suo racconto potrebbe emergere con esattezza il motivo della lite e dell’aggressione. I due potrebbero essere implicati in un giro di droga o comunque in traffici poco chiari. Oppure la vittima potrebbe aver avuto un debito con il suo aggressore che è passato alle maniere forti per riavere quanto da lui dovuto. Tutte ipotesi. Tutte supposizioni che, però, hanno un solo unico comune denominatore: la situazione di insicurezza che vivono alcune zone della città a causa della presenza di persone dalla vita poco limpida.