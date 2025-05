In viaggio con l’Aned. Studenti accolti in consiglio comunale

POMARANCE

A Pomarance, giovani cittadini protagonisti del viaggio della memoria e della commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione, accolti dal consiglio comunale. L’associazione nazionale ex deportati (Aned) da anni organizza i viaggi della memoria, pellegrinaggi laici volti a mantenere viva la memoria delle vittime dei lager nazisti e a testimoniare le atrocità vissute durante il nazi-fascismo. Per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di ricordare e conoscere questa tragedia, Aned ha continuato a organizzare questi pellegrinaggi. Un impegno condiviso dall’amministrazione comunale di Pomarance, che da sempre sostiene la partecipazione degli studenti dell’Itis e di altre scuole del territorio. Durante il consiglio comunale del 28 aprile, è stato dato grande risalto a questa iniziativa. In quell’occasione sono stati invitati due giovani residenti nel Comune, Altina Bruti e Matteo Buselli che, insieme a Paolo Marchetti, sono stati selezionati per partecipare al viaggio che quest’anno prevede visite ai campi di Dachau, Ebensee, Gusen, al castello di Hartheim e a Mauthausen. La partenza è prevista per domenica 11 maggio, con le celebrazioni ufficiali per gli 80 anni dalla Liberazione, che si svolgeranno alla presenza del sindaco Graziano Pacini e del gonfalone del Comune. Durante il consiglio, i due giovani hanno letto i loro componimenti preparati per il concorso indetto da Aned. "Le parole di Altina e Matteo hanno commosso tutti, trasmettendo un messaggio di pace, speranza e consapevolezza storica. La sensibilità dimostrata dai ragazzi ha rappresentato un esempio concreto di cosa significhi essere uomini e donne di pace - scrive il sindaco Graziano Pacini.