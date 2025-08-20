Il piano intercomunale: "Lajatico irriconoscente. Lavoro svolto da Peccioli"

PECCIOLI

"Do un consiglio non richiesto al sindaco di Lajatico, ma che gli converrebbe sicuramente tenere in debito conto per serietà e correttezza. Si è lamentato sulla stampa perché, per portare avanti un piano intercomunale, ci sono voluti otto anni. Apparentemente la cosa sembrerebbe avere un senso, e probabilmente lo ha anche, ma forse non si rende conto che, se va in porto questo piano strutturale, è dovuto unicamente al senso di responsabilità degli uffici del Comune di Peccioli, che ha fatto e sta facendo tutte le istruttorie". Questo sono le parole del sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni (nella foto) che interviene sulle parole rilasciate dal primo cittadino di Lajatico, Fabio Tedeschi che aveva annunciato la "ripartenza del piano intercomunale".

"Questo progetto era infatti legato all’Unione dei quattro Comuni e, quando l’Unione — non per responsabilità di Peccioli — è stata sciolta, anche il lavoro per il piano strutturale, frutto anche di un contributo da parte della Regione, sarebbe andato perso – prosegue Macelloni – Questo avrebbe implicato la perdita di tale contributo e i Comuni, specialmente i più piccoli, come quello di Lajatico, ne sarebbero stati profondamente colpiti. Perché, da forte sostenitore dell’autonomia e della sovranità del Comune di Lajatico, quando è diventato sindaco non ha fatto da solo? Per senso di responsabilità istituzionale, il Comune di Peccioli decise allora di portare avanti questo impegno, nonostante fosse decaduta l’Unione dei quattro Comuni. Questa responsabilità è stata molto più che generosa, in quanto Peccioli non avrebbe avuto nessun danno dal blocco del piano strutturale dei quattro Comuni". E infine la stoccata del sindaco di Peccioli: "E se oggi si arriva alla chiusura e non si perde il contributo, il sindaco di Lajatico deve ringraziare il Comune di Peccioli e i suoi funzionari, altro che assurde polemiche. Chi è causa del suo mal pianga se stesso e non se la prenda con gli altri. P.S. Visto che l’attuale sindaco di Lajatico non è per niente riconoscente nei confronti di chi lo aiuta, ma fa il guascone, lo invito a pagare le fatture dovute al Comune di Peccioli, ampiamente scadute, evitando di trovarsi in situazioni imbarazzanti".