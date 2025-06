"La città piena di guai vecchi e nuovi"

La Lega a tutto campo contro la giunta. "Da tempo le cose a San Miniato non vanno bene, il Comune da anni non riesce portare a casa un successo e negli ultimi mesi la situazione è anche peggioirata raggiungendo livelli di degrado amministrativo difficilmente immaginabili – attacca il Carroccio –. Il Comune chiude l’ufficio del giudice di pace ma lo fa in maniera dilettantesca. Poi uno dei pochi progetti per i quali il Comune di San Miniato era riuscito ad ottenere fondi europei del Pnrr, quello per la costruzione dell’asilo di San Miniato basso, viene annullato con la conseguenza che il Comune perde il finanziamento di 1,4 milioni di fondi europei".

"Sempre in questi giorni i cittadini apprendono che le opere di rifacimento di piazza del Popolo e di Via Conti, opere anch’esse finanziate dall’Europa, non saranno ternminate in tempi ragionevoli – prosegue la Lega – . Il rifacimento di cinquanta metri di strada e la sistemazione di una piazza vanno avanti da mesi in tutta calma, segno di una incapacità a predisporre e gestire i contratti di appalto".

"Problemi sono emersi in questi giorni anche per la ristrutturazione dell’Istituto Cattaneo i cui lavori dovevano essere terminati ad aprile ma in realtà non si sa quando se ne potrà vedere la fine – ancora la nota – . Del Liceo Marconi è quasi diventato inutile parlarne tanti sono stati i rinvii i progetti e le chiacchiere. Tutta fuffa che ha portato al solo risultato che ancora oggi non si è capito se e dove sarà la sede definitiva della scuola". Grane vecchie e nuove: "in una comunità attonita e silente".