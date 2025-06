"Da salotto ad area degradata. Una zona rossa permanente"

"Ripristinate la zona rossa". È questo l’appello che emerge dai residenti del quartiere Stazione, alla luce della rissa avvenuta lunedì sera in viale Gramsci. Un episodio che rappresenta l’ennesimo caso di una situazione di degrado che continua a sfuggire al controllo. Eppure, stando a quanto dicono gli abitanti dell’area, durante il periodo di "zona rossa" - il provvedimento che prevede un controllo più serrato da parte delle forze dell’ordine durato da gennaio scorso fino alla fine di marzo - la situazione "era sensibilmente migliorata". "Prima - commenta Thomas Frullini del ‘’Vero Bistro’’ - le persone passeggiavano tranquille e rilassate, gli affari andavano bene e il degrado era contenuto. Da quando hanno tolto la zona rossa siamo tornati alla situazione precedente: bivacchi, spaccio, spaccate e furti nei negozi. Ora che c’è il boom di turisti in vista dell’estate, bisognerebbe rendere la stazione più decorosa e far vedere più forze dell’ordine". Frullini non si riferisce solo alla microcriminalità e al degrado, ma anche all’igiene: "Una stazione sporca come questa non si è mai vista. Tenere bene i propri spazi è il modo migliore per riqualificare". E in tema riqualificazioni, il proprietario del negozio di abbigliamento ‘’Nylon’’, Mario Grandi, ha le idee chiare: "Servirebbe una zona rossa perenne per rendere viale Gramsci finalmente decorosa, allontanando chi, oggi, spadroneggia. Così facendo, la stazione potrebbe assumere il ruolo di vetrina, visto il numero di turisti che transitano. È stata tutta riqualificata per lasciarla ancora in mano agli spacciatori e alle risse?". Da qui la proposta: "Portate in questo quartiere eventi, manifestazioni e migliori negozi. In questo modo, forse, la passeggiata delle persone anziché partire da piazza Vittorio comincerà da qui". Tra le voci raccolte, anche quella di Endi Hysa, tassista che transita spesso nella zona della stazione. La sua visione è più sfumata: "Rispetto a prima, quando la piazza non era stata ancora riqualificata, la situazione è migliorata, ci sono pattuglie e la criminalità si è abbassata". Ma non è soltanto viale Gramsci a soffrire. Come racconta Maria Rosaria Sergi, da trent’anni proprietaria della "Lavanderia 2000" in via Vespucci, il degrado si è spostato anche nelle vie limitrofe. Non servirebbe nemmeno parlarle per capire in che clima vive: la porta della lavanderia è protetta da una serratura elettrica, per entrare occorre suonare un campanello collegato a un allarme, e la saracinesca è chiusa da un lucchetto massiccio. "Misure necessarie - spiega - per vivere qui. Sono stata vittima più volte di furti e peggio: una volta 5 persone sono entrate nel mio negozio e ho dovuto faticare per farle andare via. Ormai la clientela ha paura a venire qui e gli affari ne risentono: se non fosse per la passione avrei chiuso da tempo". Un peccato per Sergi perché, come dice: "Vent’anni fa questa zona era un salotto, è degradante vederla in queste condizioni".

Mario Ferrari