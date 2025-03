Il doppio volto del bene acqua: "Una risorsa molto vulnerabile"

Un convegno su "Acqua: criticità e risorsa. Modelli di sviluppo e sostenibilità per il futuro della società e dell’ambiente". E’ organizzato dal Comune di San Miniato e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’appuntamento è per domani al bacino remiero di Roffia (via Asmara), dalle 9.30, ad una settimana dall’evento alluvionale che ha colpito la Toscana.

Dopo i saluti del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, del senatore Dario Parrini, del presidente della Regione Eugenio Giani e della presidente della commissione attività economiche Rosanna Matteoli, la mattinata sarà ricca di interventi con relatori di grande livello. Interverranno Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno, Ilaria Nieri responsabile dei Contratti di fiume per il Consorzio 4 Basso Valdarno, Massimo Carlotti vicepresidente di LegaCoop e presidente di Terre d’Etruria, Letizia Cesani presidente di Coldiretti Toscana, Simone Millozzi presidente di Acque spa, Bernardo Gozzini amministratore unico del Consorzio Lamma, Marco Masi dirigente del Settore tutela acque della Regione Toscana, Erasmo D’Angelis presidente della Fondazione Earth and Water Agenda, Mauro Grassi direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, Marco De Martin Mazzalon vice presidente di Slow Food Toscana e Gaia Checcucci segretaria generale dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale. Coordina il presidente del consiglio comunale Matteo Betti.

"Questa giornata offre l’occasione per focalizzare l’attenzione sul tema dell’acqua che, complici gli effetti del cambiamento climatico, ha sviluppato una doppia declinazione: quello di risorsa da valorizzare, e quella di elemento naturale da gestire in situazioni di criticità come quelle che abbiamo vissuto nei giorni scorsi", spiega Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.