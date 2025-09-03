"Il Centro 0-6 Alessandro Bocelli ha ottenuto il riconoscimento di polo"

Una programmazione attenta e interventi mirati. E’ questo l’indirizzo del Comune di Lajatico in vista del nuovo anno scolastico. L’amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Tedeschi, il delegato alla scuola Franco Ferrini e tutto il gruppo consiliare, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti in questi primi 14 mesi di mandato. "In molti casi si è trattato di ricostruire, in altri di migliorare, ma sempre con l’obiettivo di offrire ai nostri ragazzi una scuola viva, accogliente e all’altezza delle aspettative", spiega una nota.

"Il Centro 0-6 “Alessandro Bocelli” finalmente ha ottenuto il riconoscimento di polo, un riconoscimento sinonimo di alta qualità educativa, una "certificazione’ – dice il Comune – che arriva al compimento del decimo anno di attività che a fine anno 2025 sarà festeggiato con i ragazzi, insegnanti, educatrici ma anche con tutta la Comunità". Altri risultati: aumento dei posti al nido 0–3 anni, da 25 a 35, Acquisto di materiali e attrezzature per garantire continuità e qualità, anche in presenza di un numero maggiore di bambini, grazie anche alla donazione Avis.

Tra le novità 2025 più significative: re-scuola e dopo-scuola gratis, mensa interna comunale di alta qualità presso il Centro Polo 0-6, attività all’aperto, campi estivi, potenziamento musicale nella scuola secondaria gratis, con l’obiettivo di estendere l’orientamento musicale anche alla scuola primaria. "Alcune esperienze speciali e non usuali a tutti i contesti scolastici sono – sottolinea la nota –: Giornata educativa sul soccorso, organizzata grazie all’invito del maestro Andrea Bocelli, che ha offerto ai ragazzi un’occasione unica di apprendimento e sensibilizzazione; partecipazione al Teatro del Silenzio, in occasione del ventesimo anniversario del grande evento, con il coinvolgimento diretto delle scuole di Lajatico in una delle manifestazioni culturali più significative del territorio".