"I pericoli della via Francesca. Ma il Comune non può far nulla"

CASTELFRANCOI risultati degli incidenti – causati soprattutto dalla velocità delle auto e di altri veicoli – sono ben visibili anche sui muri di cinta di un paio di abitazioni che si affacciano sulla provinciale Francesca nord e sud a Castelfranco. E’ dei giorni scorsi la polemica sui gruppi social del paese con molti cittadini preoccupati per gli incidenti. Non mancano neppure segnalazioni relative a veicoli i cui conducenti si "divertirebbero" a fare le gare di velocità sulla strada che da Castelfranco porta verso Santa Croce e Santa Maria a Monte.

"Dato che qualcheduno si è permesso di scrivere sui social che io non rispondo alle domande sulla provinciale, sia chiaro che mente. Ho già risposto a tutti i cittadini che risiedono sulle provinciali Sud e Nord che mi hanno contattato – il messaggio pubblicato dal sindaco di Castelfranco Fabio Mini – Per chiarezza. Le Francesca Sud e Francesca Nord sono provinciali e quindi di competenza della Provincia di Pisa e non del Comune di Castelfranco. Abbiamo richiesto come Comune di installare dossi, ma la legge, su strade provinciali e statali lo vieta, in quanto potrebbero creare problemi ai mezzi di soccorso in fase di alta velocità. Gli attraversamenti pedonali rialzati, invece, sono vietati dal ministero dei trasporti su questo tipo di strade. In merito all’installazione di autovelox, è la prefettura di Pisa che decide le strade dove possono essere posizionati e le Francesca Nord e Sud non sono state inserite nell’elenco. Pertanto, nonostante sia consapevole delle problematiche di queste due strade e della loro pericolosità, come Comune siamo impossibilitati a intervenire".

g.n.