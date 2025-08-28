Festa dell’Unità, FdI:: "Il volantino ha il menù. Ma dov’è la tessera?"

Il Partito Democratico di Pontedera organizza la Festa de l’Unità al circolo Arci del Romito e Fratelli d’Italia passa all’attacco. "Non è certo una novità – dicono i consiglieri comunali di FdI, Matteo Bagnoli e Federica Barabotti, che il Partito Democratico organizzi le proprie Feste de l’Unità all’interno dei circoli Arci. Una consuetudine che si ripete da anni e che in molti hanno ormai finito per considerare "normale". Ma normale non è. Il volantino diffuso per la Festa de l’Unità al Romito, con tanto di menù street food, prezzi, bibite e patatine, assomiglia più alla pubblicità di un fast food che a un evento politico. Eppure la normativa è chiara: nei circoli Arci la somministrazione di cibi e bevande è riservata ai soli soci e non può essere pubblicizzata al pubblico come se fosse un’attività commerciale". Bagnoli e Barabotti incalzano. "Siamo certi che il Pd non voglia mai sfuggire al rispetto delle regole ma allora ci chiediamo: con la tessera del Pd è inclusa anche quella dell’Arci? Oppure si sono dimenticati di scrivere che per partecipare occorre tesserarsi (pagando, naturalmente, un extra)? Altrimenti, quale sarebbe l’alternativa: commettere un illecito? Ipotesi che vogliamo assolutamente escludere, ma che il Pd farebbe bene a chiarire ai cittadini".