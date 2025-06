Fast food in zona cimiteri. Duello legale con i cittadini

PONTEDERAMentre i lavori viaggiano spediti nel cantiere davanti ai cimiteri, dove si andrà a realizzare un supermercato ed un fast food, il Comune si trova costretto ad integrare l’attività difensiva di fronte al Tar Toscana in seguito alla richiesta di alcuni cittadini di sospendere i permessi a costruire.

La vicenda è iniziata nel febbraio di quest’anno, quando alcuni cittadini hanno deciso di impugnare dinanzi al Tar Toscana la delibera del Consiglio comunale del 28 novembre 2024 con cui è stata approvata la realizzazione di una media struttura di vendita ed un esercizio di ristorazione, un fast food, con annessi parcheggi e viabilità, a ridosso di due cimiteri cittadini. Viene contestata la distanza tra i nuovi edifici ed i cimiteri. Per legge c’è un vincolo di inedificabilità assoluta entro 200 metri dai cimiteri, salvo possibilità di deroga. I ricorrenti richiedono la sospensione cautelare dei permessi dati dal Comune in quanto assumono che il completamento delle opere renderebbe di fatto impossibile tutelare il diritto alla pietas e mantenere un ambiente decoroso per la visita alle sepolture, poiché il mutamento irreversibile del contesto impedirebbe ogni effettiva restitutio in integrum, il ripristino di una situazione giuridica allo stato precedente.

L’amministrazione comunale ritiene legittimamente rilasciati i permessi a costruire e pertanto si costituisce a difesa del proprio operato nel procedimento cautelare. Così mentre nella zona tra la Bellaria e Santa Lucia le ruspe continuano a scavare, in aula la contestazione va avanti.