Ecodays, un intenso mercoledì. Visite guidate e spettacoli in piazza. E lectio magistralis di Mario Tozzi

E’ stata particolarmente intensa e ricca di sorprese la quinta giornata degli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità che si concluderà l’11 maggio, organizzata da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Tutte le iniziative degli Ecodays sono gratuite e a ingresso libero.

Alle 8.30 sono iniziate le visite guidate agli impianti aperte a studenti e cittadini. Poi si è svolta la premiazione di una delle classi che hanno partecipato al progetto Ecozoomer: la seconda B dell’istituto Gandhi di Pontedera, che ha vinto il primo premio realizzando un calendario cartaceo in cui, per ogni mese dell’anno, viene approfondito un aspetto del consumo energetico e delle scelte possibili per renderlo sostenibile, evitando inutili sprechi in materia di illuminazione, riscaldamento, alimentazione, trasporti, riciclo.

Nel corso della mattinata, nel Padiglione Ecodays gli alunni hanno partecipato anche al laboratorio “Parla sostenibile” condotto da Silvia Moroni, creatrice e divulgatrice di contenuti digitali green che usa le parole, la voce e le immagini per raccontare la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, dalle abitudini quotidiane alle grandi produzioni industriali. Il pomeriggio si è invece aperto con l’incontro “Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico”, organizzato da Greenreport.it. Ospite il meteorologo e climatologo del Cnr e del Lamma Giulio Betti.

Ecco il programma di oggi: alle 21, alla Città del Teatro di Cascina, Ecoincontro con Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e divulgatore scientifico. E’ la seconda volta che Mario Tozzi è protagonista di un Ecoincontro dopo la Lectio Magistralis tenuta nel Maggio 2023 alla Fondazione Piaggio di Pontedera. Dalle 8.30 alle 12, nella sede di Ecofor Service Spa, via dell’Industria 1, Gello di Pontedera, visite guidate degli impianti, aperte ai cittadini e alle scuole del territorio. Alle 15, sempre nella sede, convegno organizzato da U.S. Città di Pontedera “Il valore delle sponsorizzazioni sportive”. Alle 16.30, nella frazione La Borra, al centro sociale di via del Girasole, quinta tappa del tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera dello spettacolo “Fino all’ultimo riciclo” degli ECO3, con Ecomerenda per i bambini, Ecoaperitivo per gli adulti e musica dal vivo.

Dalle 10.30 alle 12.30 (riservato alle scuole) e dalle 17.30 alle 19.30 (aperto a tutti) - Pontedera, piazza Cavour, Ecolab Playgreen, laboratorio per bambini e ragazzi con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) è in funzione il Ledwall Virtual Tour, maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.