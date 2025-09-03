Ecco un settembre di grandi eventi: "Realtà anche la Scala dei Pensieri"

Casciana Terme Lari

Vitalità e partecipazione alla 51esima edizione della rassegna di via dell’Arco a Casciana Terme aperta il 29 agosto con l’apposizione della targa in onore di Giovanni Lomi a Casciana Alta e l’inaugurazione della mostra di via dell’Arco a Casciana Terme con l’esposizione delle opere dei 40 artisti iscritti. La manifestazione si è conclusa domenica con la premiazione in Piazza Garibaldi dei partecipanti e vincitori. Questi sono stati giorni intensi per Casciana Terme Lari. In occasione della Festa del Santo Patrono Sant’Ermete sabato 30 agosto a Sant’Ermo è stata inaugurata in piazza della Chiesa la "Scala dei Pensieri". Una cerimonia molto partecipata e sentita dalla comunità. Ma la stagione degli eventi è tutt’altro che finita. C’è un cartellone con tanti appuntamenti che attraverserà tutto settembre. Stasera a Casciana Terme in Piazza Garibaldi alle 21 sarà la volta del Torneo di scacchi; da venerdì a domenica a Perignano torna la fiera paesana, sabato e domenica a Casciana Terme ci sarà la 43esima edizione del Rally di Casciana Terme e la seconda edizione dello Historic Casciana Terme. Sempre questo fine settimana a Ceppato – Casa San Giuseppe sarà celebrato il 60esimo anniversario del gruppo scout.

Domenica e lunedì a Lari ci sarà la Festa della Natività di Maria: domenica vespri e intronizzazione della statua di Maria; lunedì la messa in Piazza Matteotti e processione intorno al castello. Venerdì 12 settembre a Casciana Terme (alle 21,30) musica con il Concerto Bandistico della Filarmonica "Volere è Potere" di Pontedera, dirige il maestro Stefano Gatti. Sabato 13 a Perignano sarà la volta del 18esimo Trofeo circolo Arci Perignano – gara ciclistica. Sempre sabato 13 a Perignano la 34esima edizione del Palio delle contrade – sfilata folkloristica; la domenica ci sarà poi il palio dei ragazzi. Quindi ancora appuntamenti fino a sabato 20 a Perignano con il Palio della Bilancia. Domenica 21 a Lari il Gioco dei Rioni. Ma la lista è ancora lunga: in programma c’è anche la festa latina e quella dei musei, fra appuntamenti culturali, presentazioni ed eventi per vivere un territorio dalle tante bellezze e tradizioni.