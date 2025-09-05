E’ morto l’imprenditore Guidi, le sue scarpe incantarono anche le star di Hollywood

È scomparso, all’età di 93 anni Pierfrancesco Guidi, conosciuto nel pistoiese con l’affettuoso soprannome Titi, titolare della storica conceria Guidi e Rosellini, e appassionato sportivo. Ma la sua storia di imprenditore di successo passa anche dal Comprensorio del Cuoio dove si concretizzò un capitolo determinante. La sua azienda, la conceria Guidi e Rosellini, era stata fondata nel 1896, crescendo e sviluppandosi con il passare degli anni, fino a diventare un punto d riferimento a livello internazionale. Nella sede erano attivi la conceria vera e propria e la parte dedicata al taglio e alla confezione delle pelli. Decisivo fu, infatti, il trasferimento di questa fase dell’attività a Santa Croce, lasciando a Pescia solo l’attività di confezionamento, che nel 2000, con lo spostamento dell’attività a Ponte Buggianese, si era allargata con grande successo al settore calzaturiero.

È proprio con le calzature che il marchio Guidi Rossellini entrò nel mondo dell’alta moda, attirando anche l’attenzione di star di Hollywood come Brad Pitt. Pierfrancesco Guidi è stato un protagonista anche nel mondo dello sport: da atleta ha detenuto per tanti anni il record toscano di lancio del disco, sfiorando la partecipazione alle Olimpiadi. A metà degli anni ’70 divenne presidente dell’Atletica Pescia, carica che detenne per tanti anni.