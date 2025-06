Cinema sotto le stelle. Sarà una lunga estate. Giovedì il primo film

PONTEDERASi parte giovedì prossimo 3 luglio con la proiezione del film ‘Il sale della Terra’ per proseguire ininterrottamente fino al 31 agosto. Torna il Cinema Sotto le Stelle, la rassegna cinematografica estiva organizzata da Arci Valdera col patrocinio del Comune di Pontedera, che anche quest’anno promette un’estate ricca di emozioni e intrattenimento per tutti. Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.30. L’apertura di questa edizione sarà un momento particolarmente toccante e significativo, dedicato al grande fotografo Sebastião Salgado, recentemente scomparso.

Il 3 luglio, infatti, il grande schermo all’aperto di Pontedera proietterà ‘Il sale della Terra’, il commovente documentario di Wim Wenders che ripercorre la straordinaria vita e l’opera di Salgado, offrendo uno sguardo profondo sulla sua visione del mondo e il suo impegno per l’umanità. Un altro appuntamento di grande rilievo è fissato per il 10 luglio: in collaborazione con i festival ‘Filo d’Identità’ e ‘Ponte di Parole’, il Cinema Sotto le Stelle ospiterà la giornalista Giuliana Sgrena. La serata sarà dedicata alla proiezione del film ‘Il Nibbio’, che ripercorre la sua drammatica vicenda del rapimento in Iraq. Dopo la proiezione, Giuliana Sgrena incontrerà il pubblico per raccontare la sua esperienza e presentare il suo ultimo libro, offrendo un’occasione unica di riflessione e dialogo.

Inoltre gli amanti del cinema d’autore potranno godersi i vincitori degli ultimi Premi Oscar, tra cui il pluripremiato Anora, e le nuove pellicole italiane come Parthenope di Paolo Sorrentino e Diamanti di Ferzan Ozpetek, oltre all’attesissimo Berlinguer-La grande ambizione. E poi tanti altri titoli, dai grandi blockbuster al cinema italiano, da Siani e Pieraccioni fino a Fantozzi. Alcuni film saranno a soli 3,50 euro.