Pontedera, incidente allo stadio: cade un cancello, uomo schiacciato

Pontedera, 15 febbraio 2024 – Attimi di paura allo stadio comunale di Pontedera nel pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio. Poco prima del fischio di inizio della partita contro il Carpi è caduto uno dei cancelli di ingresso allo stadio. Il cancello ha schiacciato un tecnico del suono che stava lavorando nell’impianto sportivo.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto è intervenuta il prima possibile un’automedica di Pisa. L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa. Ha riportato la sospetta frattura del bacino.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberarlo. Successivamente i pompieri hanno proseguito il lavoro per mettere in sicurezza la cancellata.