Imprenditore agricolo morto. Lutto cittadino per i funerali. Oggi la decisione della giunta

di Laura Valdesi

SIENA

Una tragedia sul lavoro che ha lasciato il segno, quella avvenuta martedì mattina nella campagna al confine tra Pienza e Montepulciano, in località Pianoia. Perché Michele Giangregorio, 45 anni, lo conoscevano tutti. E sapevano quanto era legato alla terra, ai suoi valori. Un uomo che non sentiva la fatica, quando c’era da fare qualcosa in azienda. Quella stessa in cui ha trovato la morte, cadendo per circa sette metri dal tetto della rimessa di attrezzi agricoli dove, probabilmente, cercava di prendere le misure per sostituire poi le parti della copertura che erano state danneggiate dal vento tanto che ci pioveva dentro. I carabinieri, insieme ai tecnici della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno svolto gli accertamenti anche se la dinamica appare chiara. Oggi la salma dell’imprenditore, dopo le verifiche coordinate dalla procura, dovrebbe essere restituita alla famiglia, piegata dal dolore. E, se non ci saranno intoppi, intorno alle 12 il feretro arriverà all’obitorio dell’ospedale di Nottola a Montepulciano. Città dove Giangregorio aveva studiato e viveva, che insieme alla comunità di Pienza si è stretta ai suoi cari, alla figlia ancora minorenne. Il sindaco di Pienza Manolo Garosi, intanto, riunirà oggi la giunta comunale per stabilire se verrà dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Giangregorio. Resta ancora da confermare ma a celebrarli sarà don Domenico nella chiesa di Sant’Agnese, domani alle 15.

"Rip amico e collega", il saluto sui social all’imprenditore deceduto di Fabio Iacomini e Andrea Faralli, i due leader della recente protesta dei trattori al casello Valdichiana e poi anche a Firenze. Con Giangregorio condividevano le ragioni della rivolta contro la situazione di crisi e di sofferenza dell’agricoltura che avevano portato l’imprenditore di Pienza a partecipare lo scorso anno alla ’ribellione’ andando fino a Roma. Toccanti i ricordi amici e compagni di scuola. "Eravamo bambini e abbiamo passato tante giornate insieme", si legge sul profilo social. Dove ha postato una lunga lettera anche il cugino del 45enne: "L’angelo migliore di tutti, proteggimi da lassù, ti voglio tanto bene Michy, vivrai per sempre nel mio cuore".

