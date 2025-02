Paura nel magazzino. Operaio urtato dal muletto. Proclamato lo sciopero

E’ andata davvero bene. Il carrello sollevatore lo ha soltanto urtato provocandogli una contusione lieve. Ma la paura è stata tanta per il lavoratore ferito ieri mattina all’interno dei magazzini logistica di Leonardo. I colleghi si sono accorti dell’urto e lo hanno prontamente soccorso allertando l’intervento dei sanitari. Immediata è scattata anche la presa di posizione sindacale. Le sigle Fim Cisl e Fiom Cgil hanno infatti proclamato un’ora di sciopero. "La situazione lavorativa dei dipendenti della logistica – hanno spiegato Danis Santini e Maurizio Ufrano – è diventata insostenibile in quanto la grande mole di lavoro ha messo in evidenza quanto fin ora più volte sottolineato dalle rappresentanze sindacali FIM e FIOM di Leonardo. Nonostante le continue segnalazioni e gli incontri avvenuti su questo tema l’azienda ha dimostrato sensibilità sull’argomento ma non ha ancora messo in campo le azioni adeguate. Occorrono degli interventi tempestivi per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti della Logistica. Condizioni che sono al limite per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori stessi".