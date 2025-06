Cade durante la gara di motocross, 24enne ricoverato d’urgenza: è grave

Castellina Marittima (Pisa), 1 giugno 2025 – Grave incidente durante una gara di motocross a Castellina Marittima. Un giovane di 24 anni ha subito gravi lesioni a seguito di una caduta mentre effettuava un salto. L'incidente ha avuto luogo di fronte agli spettatori e ai concorrenti presenti, i quali hanno immediatamente percepito la serietà della situazione.

Le prime analisi indicano che il ventiquattrenne ha perso il controllo del proprio motociclo durante l’atterraggio, precipitando rovinosamente al suolo e causando il coinvolgimento di altri piloti presenti in gara. L’urto ha provocato al giovane un politrauma e una commozione cerebrale di natura traumatica. I soccorritori del 118 sono intervenuti con celerità, prestando i primi aiuti e predisponendo il trasporto d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Livorno, dove il ferito è stato centralizzato per ricevere le cure necessarie.

Lo stato di salute del giovane resta grave e, al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sul suo quadro clinico. Intanto, le autorità incaricate hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell'evento e verificare se tutte le norme di sicurezza siano state adeguatamente rispettate.

In aggiornamento