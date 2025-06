I lavori in centro e il rebus ristori: "Andava chiesto aiuto alla Regione"

"I lavori di sistemazione del centro storico avrebbero dovuto avere termine a fine primavera e invece sono ancora in alto mare", attacca la Lega. "I disagi che stanno attanagliando da mesi il capoluogo potevano essere contenuti al minimo indispensabile – spiega una nota del Carroccio –, non è concepibile che un progetto di così grosso impatto non sia stato adeguatamente valutato dal Comune che avrebbe avuto l’obbligo primario di predisporre tutti gli accorgimenti contrattuali necessari affinché i tempi dell’appalto fossero risultati non solo i più brevi possibile, ma anche rigidamente rispettati".

"Poiché i lavori in questione era certo che avrebbero provocato forti disagi alle attività economiche – prosegue la Lega – per quale motivo il Comune non si è organizzato per tempo chiedendo adeguati ristori alla Regione in favore delle attività penalizzate dal blocco della circolazione. Il comune di Calcinaia ha ottenuto un aiuto dalla Regione in favore delle attività economiche danneggiate dal blocco della circolazione conseguente alla realizzazione di una opera pubblica. Sarebbe interessante sapere se questo tipo di aiuto è stato chiesto dal Comune di San Miniato alla Regione ed eventualmente per quale motivo gli è stato negato".

Il contributo della Regione Toscana in favore degli operatori economici, stanziali e ambulanti, di San Miniato, avrebbe consentito di evitare la ipotesi di un eventuale ristoro fornito dal Comune in forma di partita di giro "che qualora si dovesse concretizzare trasferirebbe comunque sui cittadini l’onere del ristoro – chiosa la Lega – . In queste ore la Regione ha comunicato di aver trovato tra le pieghe del bilancio 90 milioni di euro per il settore della moda, ed è quindi impossibile che non sarebbe riuscito a trovare cifre molto più contenute per gli operatori economici di San Miniato".