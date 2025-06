Turismo accessibile. La guida delle strutture

PECCIOLIÈ online la nuova guida 2025 "Peccioli Destination4All", un modello concreto di turismo accessibile che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici. Peccioli è il primo borgo d’Italia ad aver adottato la Carta dei Valori Destination4All, approvata dalla Fish – Federazione Italiana per i Diritti delle persone con disabilità e famiglie. ll Comune di Peccioli da sempre è attento all’accessibilità e negli ultimi anni ancora di più intraprendendo una collaborazione quadriennale con Village For All di Roberto Vitali.

Village For All ha come missione rendere le destinazioni turistiche accessibili, mettere a conoscenza il turista delle varie possibilità presenti e come sfruttarle al meglio in base alle proprie esigenze, garantendo a ciascuno la propria vacanza. Negli ultimi anni il Comune di Peccioli, con il sostegno e la collaborazione attiva di Belvedere Spa, ha organizzato con Village for All delle giornate formative per i tecnici locali (ingegneri, geometri e architetti) e altre dedicate agli operatori turistici. Un modo per creare nel territorio un circuito virtuoso di collaborazione e condivisione che coinvolge tutti gli attori della filiera turistica, l’amministrazione pubblica, chi gestisce le esperienze e chi gestisce i servizi alla cittadinanza e al territorio. Un impegno che oggi si rafforza con la pubblicazione di una guida aggiornata, ricca di contenuti, informazioni trasparenti e nuove imprese turistiche coinvolte nel progetto. La guida illustra in modo professionale le strutture della filiera turistica e dà indicazioni oggettive per varie esigenze di accessibilità, superando la logica dei soli adempimenti normativi. La guida è scaricabile gratuitamente online, cliccando sul sito www.villageforall.net/guide.