Appartamento a fuoco, accertamenti sulle cause

Bientina, 3 giugno 2025 – Due squadre dei Vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo dalle ore 14.50 in Via San Piero a Bientina per incendio in un appartamento. Nell’abitazione posta al piano primo di un edificio di due piani si è sviluppato un incendio che al momento dell'arrivo della squadra aveva interessato alcune stanze. I vigili del fuoco hanno prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. In corso le verifiche strutturali dell’immobile e la ricerca delle cause. Nessuna persona risulta ferita. Sul posto la Polizia Municipale di Bientina. Da un primo sommario bilancio i danni sembrano ingenti.