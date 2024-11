Grave incidente a San Baronto. Schianto frontale fra due moto. Cinquantenne in pericolo di vita

Uno schianto improvviso ha rotto il silenzio delle colline del Montalbano, nel primo pomeriggio di ieri. Poi il silenzio, mentre due feriti giacevano a terra senza muoversi. Adesso la vita di una persona coinvolta è appesa a un filo di lana. Un cinquantenne è in pericolo di vita, in seguito a un terribile scontro frontale avvenuto tra due moto in via Montalbano, in zona San Baronto, nel comune di Lamporecchio. Il suo mezzo, una moto da endurance, per cause ancora da chiarire, quando da poco erano passate le 15.30, si è scontrato con quella da motocross di un diciottenne residente a San Miniato, nel Pisano. Uno schianto che sarebbe avvenuto a velocità sostenuta e che ha portato conseguenze serie per entrambi gli uomini. Sul posto è arrivata prontamente un’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio e un mezzo di soccorso della Misericordia di Casalguidi. I medici e il personale sanitario hanno constatato le gravissime condizioni in cui si trovata il cinquantenne: era urgente trasferirlo in una struttura specializzata in politraumi. Per questo è stato fatto decollare l’elisoccorso da Massa, incaricato del trasferimento verso l’ospedale.

L’atterraggio è avvenuto al campo sportivo di San Baronto. Il Pegaso, una volta caricato a bordo l’uomo in gravissime condizioni, è ripartito alla volta dell’ospedale fiorentino di Careggi. Il ferito, privo di qualsiasi documento di identità al momento dello schianto, si trova adesso a Firenze, dove versa ancora in condizioni molto gravi. Gravi le ferite riportate sul volto, con profonde lacerazioni frontali, presente anche una falda periepatica. L’altro ferito ha riportato conseguenze meno gravi: il diciottenne è stato trasportatyo e ricoverato all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Sul luogo del terribile frontale avvenuto fra le due moto è intervenuta anche la polizia municipale di Lamporecchio, che ha provveduto a fare scorrere il traffico durante le operazioni di soccorso, effettuando i rilievi per capire la dinamica dei fatti.

