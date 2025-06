Premio e scuola. Tutti i vincitori di quest’anno

Un successo anche quest’anno il premio consiglio comunale, dedicato al tema "La sostenibilità ambientale e il cuore verde del pianeta. La nostra Agenda per il presente e per il futuro". In palio tre premi per i differenti ordini scolastici (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) dei due istituti comprensivi cittadini, del valore di 500 euro per i primi classificati, 300 euro per i secondi e 200 euro per i terzi. La commissione, composta da membri del consiglio comunale, si è riunita nei giorni scorsi e ha scelto i lavori ritenuti più aderenti al tema scelto per questa edizione: per la scuola dell’infanzia, il primo premio è stato assegnato alla scuola de La Scala (sezioni A, B, C e D), il secondo alla scuola di San Miniato Basso (sezione F) e il terzo, un ex aequo, alla scuola di San Miniato (sezioni A, B e C) e alla scuola di Cigoli (sezioni A e B); per la scuola primaria primo premio alla scuola de La Serra (classe terza), secondo premio alla scuola de La Scala (5A) e terzo premio, un ex aequo, alla scuola di Ponte a Egola (classe 3A e classi 4B e 4C); per la scuola secondaria di primo grado il primo premio è andato alla scuola di Ponte a Egola (classe 2D), il secondo e terzo premio alla scuola di San Miniato Basso (classe 2E, che ha partecipato con due lavori).

"Il premio Consiglio Comunale è un evento a cui teniamo molto e che continuiamo a sostenere con soddisfazione ed orgoglio - dice il presidente del consiglio comunale Betti (nella foto) -. Attraverso questo tipo di appuntamento riusciamo non solo ad incoraggiare gli studenti e le studentesse a riflettere e ad esprimersi su tematiche di alto valore civile, ma soprattutto riceviamo il loro giovane e appassionato sguardo verso il mondo e verso la comunità in cui viviamo e in cui loro sono proiettati come futuri protagonisti".