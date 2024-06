Tredicenne caduto in moto. Paura e fratture

Sta meglio il ragazzo di 13 anni che mercoledì è rimasto vittima di un brutto incidente nel circuito di motocross del Tasso, nel comune di Terranuova. Le ferite riportate sono considerevoli: frattura della clavicola, contusioni alla scapola, naso rotto, un trauma facciale e un trauma cranico. La situazione resta comunque sotto controllo ed è molto probabile che nei prossimi giorni il giovane venga dimesso dall’ospedale pediatrico Meyer in cui è ricoverato. Fortunatamente, dunque, soltanto un fortissimo spavento per il teenager umbro che si trovava sulla pista per allenarsi e testare le proprie capacità di guida sulla moto. Il 13enne era caduto rovinosamente perché arrivato corto in un salto. La ruota anteriore del suo bolide è atterrata sul terreno troppo velocemente, causando così il ribaltamento del guidatore che ha battuto la faccia nell’urto. Il ragazzo si trovava a Terranuova perché il circuito è aperto durante la settimana anche per coloro che provengono da fuori regione e conosciuto per essere un tracciato molto tecnico. Un impatto tanto violento che ha spinto coloro che hanno assistito all’incidente a chiamare immediatamente i soccorsi. Viste le condizioni dopo l’impatto, il giovane pilota è stato trasferito al nosocomio fiorentino in codice rosso con l’eliosoccorso Pegaso. Sullo stesso tracciato, alcune settimane fa, fu il campione di MotoGP Andrea Dovizioso ad essere protagonista di un’altrettanto brutta caduta, che gli costò un trauma cranico e la frattura della clavicola destra, motivo per il quale venne trasportato d’urgenza all’ospedale fiorentino di Careggi. Sorte analoga toccò nel 2022 alla pilota veneta, oggi ritirata dal motocross, Giorgia Blasigh.