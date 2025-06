Sindaco e assessore nelle scuole. Saluto agli alunni prima dell’estate: "Incontri per pianificare i lavori"

Il sindaco Mini e l’assessore alla scuola Nicola Sgueo, hanno visitato le scuole del territorio comunale, dove hanno incontrato gli alunni, dai bambini del nido fino alle scuole medie salutando scolari e docenti prima della pausa estiva. La visita è stata anche l’occasione per confrontarsi con il personale scolastico e le insegnanti, sulle esigenze delle scuole e sui progetti in ponte per il prossimo anno scolastico.

La prima scuola dove si sono recati sindaco e assessore è stata primaria Guerrazzi per continuare con la scuola dell’infanzia di via Solferino, e con le scuole dell’infanzia e il nido di piazza Garibaldi. Al termine del giro nelle scuole del capoluogo il sindaco Mini e l’assessore Sgueo hanno incontrato il dirigente scolastico Sandro Sodini alle scuole secondarie di primo grado per fare il punto sulle varie esigenze dell’edilizia scuole e in generale del mondo della scuola castelfranchese. "Un incontro proficuo – dice Mini -. La visita – ha continuato Mini – è stata fatta per salutare gli alunni. Poi mi ha fatto piacere potermi confrontare anche con il personale scolastico che ho incontrato. Il modo migliore per capire anche le piccole criticità che ci sono e che magari si possono risolvere con poco, è il confronto diretto con chi vive la scuola tutti giorni”. La visita alle scuole si è conclusa al plesso di Orentano.

"La visita alle scuole a fine anno è quasi un atto doveroso – spiega l’assessore Sgueo – la scuola è il nostro futuro. La formazione dei nostri ragazzi è fondamentale. Si sta per chiudere il primo anno scolastico che ho vissuto da assessore e sono state fatte molte cose. Ho trovato un personale docente e collaboratori scolastici preparati e volenterosi".