Visite guidate alla Ghiacciaia per il 25 aprile

Ritornano le aperture primaverili dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Le prossime date: 25 aprile, primo maggio e 2 giugno 2025, dalle ore 15 alle 18, per visitare, in compagnia delle guide dell’Ecomuseo, mostre e percorsi all’aperto. Vari e di diverso tipo sono i siti della montagna pistoiese che custodiscono memorie e regalano storie.

C’è la Ghiacciaia della Madonnina, struttura dal tetto in paglia dove un tempo si creava il ghiaccio (Via Modenese Statale 56, Le Piastre. Ritrovo con guida alla Ghiacciaia). Si può conoscere la vita dura dei boscaioli nella Via della Castagna e del Carbone (Via di Paoluccio, Orsigna. Ritrovo alle ore 15 al meeting point del sentiero; per le visite successive la guida sarà lungo il percorso).

Il Museo Naturalistico Archeologico dell’Appennino Pistoiese MuNap (Via Orange, Gavinana) è uno scrigno di tesori: animali, fossili, minerali e utensili preistorici. Nel Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese (Via degli Scoiattoli, Rivoreta) sono conservati strumenti del lavoro e oggetti della vita quotidiana della civiltà contadina.

Inoltre il Palazzo signorile Achilli (Piazzetta Achilli, Gavinana) aperto anche la mattina, orario 10-13, fino al 4 maggio 2025 ospita la mostra Strade ferrate. Dal treno a vapore al fischio della Ferrovia Alto Pistoiese: un viaggio tra modellini ferroviari, diorami, pannelli illustrativi, oggetti originali, arredi d’epoca e una suggestiva sezione virtuale.

L’ingresso è a offerta libera per tutti i poli e non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo, gli itinerari all’aperto della Ghiacciaia della Madonnina e della via della Castagna e del Carbone resteranno chiusi. Per maggiori informazioni numero verde 800.974102. Punto Informativo Palazzo Achilli 0573 638025; [email protected]