Via Garibaldi. Le domande della lista civica

Dall’11 aprile al 18 aprile via Garibaldi è stata di nuovo chiusa al traffico tra via Roma e via Buozzi, per i lavori urgenti di Publiacqua. "Via Garibaldi chiusa di nuovo, dopo l’asfaltatura – protesta Silvia Pieri, capogruppo della lista civica Agliana in Comune –. Da mesi la strada è interessata da chiusure. Abbiamo presentato un’interrogazione per avere chiarimenti dall’amministrazione. Da settembre a oggi la strada è stata oggetto di numerose chiusure, spesso senza che vi fosse una preventiva, e quindi adeguata, comunicazione ai residenti e alle attività della zona. Dopo i recentissimi lavori di asfaltatura, pensavamo che l’intervento fosse finalmente concluso. Invece, la strada è stata nuovamente chiusa per lavori urgenti di Publiacqua, dall’11 al 18 aprile, tra via Roma e via Buozzi. Come gruppo consiliare Agliana in Comune – afferma Pieri –, contestiamo fortemente questo metodo di gestione dei lavori, non solo per i disagi causati alla cittadinanza e ai residenti, ma soprattutto per il danno economico che una chiusura improvvisa può comportare alle attività commerciali della zona, tanto più in prossimità della Pasqua. Per questo abbiamo protocollato un’interrogazione, chiedendo chiarimenti". In particolare, Agliana in Comune domanda: "Per quale motivo si sono resi necessari questi lavori urgenti su via Garibaldi? Quando Publiacqua ha informato il Comune della necessità di procedere con i lavori?". Chiede, inoltre, se l’intervento era necessario per correggere errori commessi in precedenza e come intende procedere il Comune per accertare eventuali responsabilità. Infine, la lista civica vuole sapere il costo complessivo dei lavori a carico del Comune, il costo della recente asfaltatura di via Garibaldi e se il Comune procederà con una nuova asfaltatura.

p.s.