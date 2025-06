Ventavoli al vertice di Anbi Toscana

Nuovi assetti nel mondo della bonifica. Con la definizione dell’assetto organizzativo di Anbi Toscana, associazione che rappresenta e riunisce i sei Consorzi di Bonifica regionali, sono state anche assegnate anche le diverse deleghe quinquennali ai presidenti dei sei consorzi. Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno – spiega una nota – è stato confermato responsabile per Anbi Toscana dei Contratti di Fiume, ma anche dei rapporti con lo Snebi (Sindacato nazionale enti di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario) e dei temi relativi a rocce e terre di scavo. Incarichi che manterrà fino al 2029.

"Ringrazio tutta la struttura di Anbi Toscana per queste deleghe che rappresentano sfumature diverse del grande lavoro dei Consorzi di Bonifica - dichiara Ventavoli, appena riconfermato-. Continueremo a investire nei Contratti di Fiume, strumento importantissimo per la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua che mette a sistema idee e proposte di enti, istituzioni e cittadini trasformandole in progetti e piani operativi. Tanti sono anche quelli sul comprensorio del Cb4: i Contratti di Fiume Egola, Fosso del Mulino, Chiecina e il Parco fluviale dell’Era, oltre al progetto “Un Patto per l’Arno”, che abbraccia l’intera asta fluviale del grande corso d’acqua toscano".