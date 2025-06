Una vita al pubblico, addio a Paola Maran. Aveva 103 anni

Pistoia, 3 giugno 2025 – E’ per stamani, alle 9, nel Santuario della Madonna di Valdibrana, l’addio a una figura storica di Pistoia che ha legato per molti anni il suo volto e il suo nome a uno dei negozi che sono rimasti nel cuore di tanti pistoiesi, la Casa del Timbro di via della Costituzione. E’ dietro a quel bancone che Paola Lotti Maran, che aveva 103 anni, aveva trascorso gran parte della sua vita, sempre gentile, pacata, premurosa e sempre pronta a darsi da fare per il suo Santuario. La Casa del Timbro era stata fondata dal marito di Paola, Ugo Maran, nel 1953. In quegli anni, come lei ci aveva raccontato, saper fare i timbri era una capacità artigianale molto preziosa e ricercata e a Pistoia non c’era nessuno. Così Ugo Maran si preparò al centro Gamberini di Bologna che era all’epoca il più importante d’Italia e da lì partì questa avventura commerciale. Ugo morì nel 1985 e Paola portò avanti l’attività con fermo piglio imprenditoriale. Fino alla chiusura, una decina di anni fa, il negozio di via della Costituzione aveva rifornito gli uffici e le aziende pistoiesi, prima fra tutte la Breda, le banche e le scuole.

A decretare la fine di un’epoca furono il mercato elettronico e, ovviamente, internet. “Non potevamo competere – ci disse Paola quando salutò i suoi clienti dal nostro giornale – perchè offriamo prodotti di qualità e non materiale scadente”. Carta pregiata e penne ormai introvabili. Si ritirò nella quiete della sua Valdibrana, seguendo con partecipazione e affetto il tentativo degli ex dipendenti di riavviare l’attività prima di arrendersi definitivamente. Paola era nata il 25 gennaio del 1922. Gli amatissimi nipoti, Paolo e Letizia, l’avevano festeggiata per i suoi cento anni e le erano sempre vicini in questi suoi ultimi giorni in cui l’hanno accompagnata dopo una vita intrisa di amorevole gentilezza. Si è spenta serenamente, nella sua casa, e stamani Valdibrana la saluterà ricambiandola dell’affetto che ha sempre ricevuto. Ai familiari le condoglianze del nostro giornale.