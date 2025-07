Una serata dedicata a Giuliano Gori si terrà sabato 5 luglio, dalle 21.15, sul terrazzo panoramico di Monte Vidon Corrado il comune marchigiano in provincia di Fermo che ha dato i natali a Osvaldo Licini, un artista molto stimato da Giuliano che aveva con lui sviluppato anche un rapporto di amicizia. All’incontro, organizzato dal Centro Studi Osvaldo Licini nell’ambito della manifestazione Incontri d’Arte 2025, parteciperanno anche Stefania e Paolo Gori, figli di Giuliano, oltre al museologo spagnolo Kosme De Barañano e allo storico dell’arte Mattia Patti. Va ricordato che Giuliano Gori è autore di un libro su Osvaldo Licini, pubblicato da Gli Ori nel 2017, con allegata una Usb contenente un’intervista a Giuliano di Mattia Patti. L’incontro è intitolato "Per quelli che volano" come la panchina sul tetto della villa di Celle realizzata dall’artista Luigi Mainolfi che rappresenta bene il carattere visionario e lo slancio ideale di Giuliano e della mogie Pina. Nell’incontro di Monte Vidon Corrado si parlerà della storia e delle prospettive della Fattoria di Celle, ma soprattutto si ricorderanno i rapporti di Gori con Osvaldo Licini e con gli artisti italiani e internazionali che hanno dato vita alla collezione di Celle. Giuliano Gori è sempre rimasto in contatto con la casa-museo dedicata a Licini nel suo paese natale e vi era andato personalmente anche nel 2021 con i figli Paolo e Stefania in occasione di una mostra sui paesaggi di Licini. In occasione della morte di Giuliano, nel gennaio del 2024, Il centro studi Osvaldo Licini aveva ricordato come Giuliano Gori abbia contribuito "alla promozione della figura di Licini concedendo in prestito le sue opere alle principali mostre dedicate all’artista".

Giacomo Bini