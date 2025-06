Un aiuto per la transizione digitale. Così la Provincia scende in campo

Una maggiore coesione territoriale, con la Provincia come capofila, per aiutare i comuni più bisognosi – ma comunque volenterosi – nella cosiddetta transizione digitale. Da qui la nascita di una convenzione che, per il momento, riguarda i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Uzzano e Monsummano, ma altri sono pronti ad aderire a questo processo. Si tratta, come spiegato dal responsabile del servizio Enrico Bartoli, di un modello operativo e strategico che vuole accompagnare gli enti locali, in particolar modo quelli di piccole e medie dimensioni, nel favorire il processo di digitalizzazione alla luce anche dei numerosi fondi Pnrr che sono arrivati sui territori nel corso degli ultimi due anni.

Nel concreto, gli interventi all’interno della convenzione prevedono la consulenza specialistica per la transizione digitale in base al CAD, attività in tema di cybersecurity, supporto per rafforzamento della sicurezza dei sistemi informatici, attivazione del servizio di segnalazione illeciti, rilascio di certificati digitali e assistenza tecnica su hardware, software e servizi digitali. E’ bene ricordare, infatti, che nella nostra provincia sono soltanto sette i comuni – su venti – che hanno al proprio interno un tecnico informatico.

"Grazie alla consolidata esperienza dei nostri uffici, siamo in grado di offrire ai Comuni un servizio personalizzato, concreto e flessibile – ha spiegato il consigliere provinciale con delega alla transizione, Matteo Giusti – questo intervento rappresenta un passaggio strategico per il futuro: promuoverà il processo di digitalizzazione e contribuirà al miglioramento dei servizi pubblici, rendendoli più accessibili, sicuri e aderenti alle esigenze del territorio e dei cittadini".

S.M.