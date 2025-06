Punto digitale facile in 4 Coop.Fi: "Così annulliamo ogni divario"

Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Spi Cgil Toscana, da giugno il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie prende il via nei punti vendita Unicoop Firenze di Pisa Cisanello, San Giuliano Terme, Pistoia, e Firenze Gavinana dove il Punto digitale facile è stato inaugurato ieri mattina. Obiettivo dichiarato del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del divario digitale culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea. Presso il Punto digitale facile dei negozi Coop.fi sarà possibile attivare la Carta d’identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d’identità elettronica).

"Il progetto di promozione dell’alfabetizzazione digitale – ha dichiarato Stefano Ciuoffo, assessore all’informatizzazione e alle infrastrutture digitali della Regione Toscana – vede già pienamente in campo numerosissimi Comuni toscani, le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e terzo settore, in un impegno comune e coordinato per diffondere l’uso del digitale tra il maggior numero possibile di cittadini. In questo modo siamo ormai arrivati a oltre 170 Punti digitali facile aperti e funzionanti in ogni parte della Toscana. Il Punto digitale facile, coordinato e gestito da Caritas di Firenze, sarà presente anche nei locali di Unicoop di Gavinana a Firenze e vedrà il supporto concreto di Spi Cgil. Un approccio proattivo che salutiamo con piacere, segno che l’impegno sull’educazione digitale è una sfida collettiva".

"Rivolgersi ai punti digitale facile significa trovare un luogo amico dove acquisire consapevolezza, autonomia e nuove competenze", ha osservato Alessio Gramolati, segretario generale Spi Cgil Toscana. Per Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, "questo è l’avvio di un nuovo percorso per non lasciare nessuno indietro: invitiamo i nostri soci e clienti a frequentare i nuovi Punti digitale facile fondamentali per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società", "È un piccolo ma significativo tentativo per ridurre le distanze e restituire dignità e autonomia a chi, troppo spesso, resta ai margini", ha concluso Marzio Mori, direttore Caritas Firenze.

R.E.