Superare divario digitale: proseguono le attività del Punto digitale facile a San Giuliano

San Giuliano Terme, 28 maggio 2025 – Proseguono le attività del Punto digitale facile presso il comune di San Giuliano Terme, con un nuovo calendario di corsi e seminari per aiutare le persone che subiscono il divario digitale. “Dopo il successo ottenuto in questi mesi – afferma l'assessore all'informatizzazione Marco Balatresi –, anche con la forte partecipazione riscontrata negli incontri tenutisi all’Agrifiera, ed aver riscontrato tra i cittadini sempre più necessità di una formazione digitale, anche di base, continua la sua attività con seminari specifici e corsi di alfabetizzazione informatica di base, rivolti a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze digitali”.

I corsi e i seminari, gratuiti e aperti a tutti, sono stati progettati per fornire le basi dell'informatica e dell'utilizzo dei dispositivi e servizi digitali. Gli utenti potranno imparare a utilizzare il computer, la navigazione in internet, la posta elettronica e altri strumenti e servizi digitali essenziali per la vita quotidiana. Il Punto Digitale Facile di San Giuliano Terme è un progetto di Arci Servizio Civile Pisa finanziato dalla Regione Toscana e promosso dal Comune di San Giuliano Terme, con l'obiettivo di favorire l'inclusione digitale e ridurre il divario tra chi ha accesso alle tecnologie e chi no.

I corsi e i seminari saranno tenuti da facilitatori digitali preparati e saranno strutturati in modo da essere facilmente comprensibili e accessibili a tutti i partecipanti. Gli utenti potranno seguire le lezioni in un ambiente di supporto, dove potranno fare domande e ricevere aiuto personalizzato. Seminari e corsi si svolgeranno dalla seconda metà di giugno alla prima di luglio.

Il primo seminario sull’identità digitale si terrà il 18 giugno dalle ore 10 alle 11.30 presso la sala del consiglio all’interno del palazzo comunale. Durante questo incontro verrà inoltre presentato il corso base sull’uso del computer e tutte le altre iniziative che il punto digitale offre ai cittadini.

Per ulteriori informazioni sui corsi e i seminari e per iscriversi, è possibile contattare il Punto Digitale Facile di San Giuliano Terme ai seguenti recapiti: 050819233; [email protected]; pagina Facebook Punto digitale facile di San Giuliano Terme, oppure iscrivendosi direttamente ai corsi attraverso il modulo online cliccando al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLXdG2T6bthhmtIEnS17zj0HNazUD16xCC8ZfAcyAg_T4Rsw/viewform.

“L'appello dell'amministrazione comunale ai cittadini è quello di non perdere l'opportunità di imparare o migliorare le competenze digitali, un aspetto che aiuta le persone a diventare autonome nell'utilizzo delle tecnologie: iscriversi ai corsi di alfabetizzazione informatica di base del Punto digitale facile significa come il mondo digitale può aiutare nella vita quotidiana. Portiamo avanti queste attività perché nessuno rimanga indietro” ha concluso Balatresi.