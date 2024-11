Tragedia dentro al supermercato. Malore fatale dietro al bancone

Tragedia nel supermercato Pam del Barba. sulla via Statale Fiorentina, dove nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 55 anni (A.B. di Quarrata), addetto alla vendita del reparto gastronomia, è stato colpito da un improvviso e fatale malore che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto.

Secondo quanto abbiamo potuto ricostruire, e in base al racconto di alcuni testimoni, la tragedia si è compiuta alle 18.45 circa. A dare l’allarme sarebbe stata una cliente che si trovava in quel momento davanti al bancone della gastronomia e stava aspettando di essere servita. Ma non vedeva nessuno e allora la donna si sarebbe sporta per guardare dietro il bancone e a quel punto avrebbe visto l’uomo disteso a terra, immobile, che non rispondeva ad alcun richiamo. La donna ha capito che era successo qualcosa di grave e ha cominciato a gridare, chiedendo aiuto per lui.

Immediatamente sono accorsi gli altri dipendenti e dal supermercato è partita la chiamata alla centrale operativa del 118.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Quarrata che hanno iniziato le manovre di rianimazione, presto raggiunti dall’equipaggio dell’automedica, con medico e infermiere a bordo.

Purtroppo per l’uomo, malgrado i numerosi tentativi dei sanitari che si sono protratti strenuamente per almeno un’ora, non c’è stato nulla da fare. Tra le ipotesi sulla causa del decesso sarebbe emersa quella dell’arresto cardiaco. Sconcerto tra i presenti e tra i dipendenti del supermercato, che è stato immediatamente chiuso alla clientela. A quanto si è appreso, l’addetto alla vendita del reparto gastronomia aveva di recente subito il lutto della perdita del padre, pare anche lui per un arresto cardiaco. Sotto choc i clienti che erano all’interno, e un profondo dispiacere per gli addetti del supermercato Pam, increduli per la tragedia capitata a un loro collega. Tutti hanno sperato che i tentativi di rianimazione potessero avere un buon esito.

Ieri sera, i dipendenti del Pam, interpellati, hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione riguardo a quanto accaduto.

Daniela Gori