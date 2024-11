Malore fatale in bici, muore un ex carabiniere. Chi era la vittima

Fucecchio, 2 novembre 2024 – Tragedia in bici sulle colline di Montaione. Un uomo di 57 anni, Mauro Suriani, è morto per le conseguenze di un malore che lo ha colpito mentre si trovava in compagnia degli amici per un giro in mountain bike.

Suriani era un carabiniere in congedo ed era molto conosciuto a Fucecchio, dove risiedeva insieme alla moglie nella zona di Massarella. Aveva tre figli. E proprio la bici era diventata la sua grande passione da quando aveva raggiunto l’età pensionabile e lasciato il suo lavoro nell’Arma.

A dare l’allarme sono stati proprio gli amici. L’uomo si è accasciato al suolo e per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è arrivato l’elisoccorso Pegaso che lo ha immediatamente trasportato a Careggi, dove è morto poco dopo il suo arrivo. I funerali si svolgeranno lunedì 4 novembre alle 15 alla chiesa di Massarella.