Storia e shopping. Dal trekking a “Viale in festa“

Un’altra giornata di festa a Vinci. Doppio appuntamento questa domenica nel Comune del Genio. II primo è dedicato al trekking, il secondo allo shopping. Dopo il Giorno di Leonardo, torna il cammino di Santo Sano, un percorso sui sentieri da Vinci a Sant’Ansano con la rievocazione storica di un antico rito, in costume cinquecentesco, della città di Vinci. La manifestazione mette insieme ambiente, storia, cultura, enogastronomia e turismo, per una giornata - resa possibile grazie all’impegno della rete delle associazioni del territorio - che punta a rievocare un’antica tradizione. Accompagnati da guide professionali, infatti, i camminatori potranno percorrere un vecchio sentiero tra Vinci e la frazione di Sant’Ansano (sentiero peraltro disegnato, nei primi del Cinquecento, da Leonardo nelle sue carte del territorio), assistendo al tradizionale dono del cero con costumi dell’epoca e alla visita del Podestà e della Compagnia dello Spirito Santo. Un vero e proprio tuffo nella storia. Mantenendo fede alla tradizione e a quanto scritto nei testi antichi, è previsto anche un momento dedicato alla merenda conviviale.

Fino alle 19, si cammina sulla storia in un tracciato adatto anche ai bambini sopra i dieci anni abituati a muoversi. Basterà indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi, e portarsi almeno un litro di acqua. Un modo per scoprire le antiche tradizioni del Montalbano e apprezzare la meraviglia dell’antica Pieve romanica. Il ritrovo è alle 14.30 in piazza della Libertà (per informazioni contattare il numero di telefono 0571 933285, per gli ultimi posti disponibili). Una manifestazione bella anche solo da vedere; se non si cammina si assiste comunque al passaggio dei figuranti. Dalla cultura …agli acquisti; oggi ce n’è davvero per tutti i gusti. Chi vorrà dedicarsi allo shopping potrà invece curiosare tra i banchi del “Viale in festa“ di Sovigliana, con il mercato dell’artigianato dalle 8 alle 20 e i negozi aperti. Una manifestazione a cura di Anva e Confesercenti Firenze.