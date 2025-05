I più piccoli scaldano i motori. Anche le scuole protagoniste

Come da tradizione, il Cencio sarà presentato al pubblico martedì 13 nella cornice di piazza Vittorio Veneto. "Un Cencio che raccoglie tutta la passione e la sensibilità femminili e che – ne è certa la sindaca Emma Donnini– l’intero popolo del Palio saprà apprezzare". Intanto però anche i più piccoli scaldano i motori; è tutto pronto per il “Palio in gioco“. Domenica 11 maggio l’attesa manifestazione dedicata ai bambini aprirà ufficialmente la settimana paliesca. La sfida tra i piccoli contradaioli animerà le vie del centro e il centro storico alto. Si comincia alle 10,30 da via Roma con la sfilata dei piccini con in testa il Labarino 2025, ovvero il Cencio dei baby contradaioli. A realizzarlo, come un cerchio che si chiude, gli studenti delle classi 2°A, 2°B, 2°C e 2°D della scuola media Montanelli Petrarca, seguiti dalle professoresse Annalisa Betella e Stefania Gori, già autrici del Cencio dei grandi. Protagonisti anche gli studenti della classe terza dell’indirizzo Moda dell’istituto superiore Arturo Checchi, guidati dalle professoresse Elena Desideri e Anna Maria Falocco. Nelle ore di tecnologia dei materiali gli studenti hanno completato l’opera con finiture e passamanerie, mentre durante i laboratori tessili hanno realizzato il costume storico donato alla Contrada Ferruzza, vincitrice del concorso Corsa alla solidarietà nelle Contrade promosso dal Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Fucecchio.

"Anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione con le scuole, grazie alla quale gli studenti divengono protagonisti della principale manifestazione cittadina – spiega Tania Benvenuti, vicepresidente del Cda dell’Associazione Palio delle Contrade –. Ci tengo pertanto a ringraziare le dirigenti scolastiche Angela Surace e Genny Pellitteri e tutti i professori che hanno accolto questa sfida, permettendo ai ragazzi di dare libero sfogo alla propria creatività e di partecipare attivamente alla vita del territorio".

Tornando alla giornata di apertura dei giochi, il corteo si snoderà lungo via Cairoli e via Landini Marchiani fino all’arrivo in piazza Montanelli, dove il Labarino verrà consegnato alla sindaca. E proprio in piazza Montanelli sarà allestito per l’intera giornata il mercatino delle 12 contrade. Nel pomeriggio, dalle15.30, piazza Vittorio Veneto sarà invece la cornice clou dell’evento, con i giochi medievali per contendersi la vittoria finale. Dopo il trionfo dei giovanissimi delle Botteghe nel 2024, chi la spunterà stavolta? Nella marcia di avvicinamento al Palio, spazio infine alla musica, con gli studenti del Comprensivo di Fucecchio protagonisti il 17 per l’accompagnamento in melodia durante la firma dei fantini.

Y.C.