Malore fatale mentre taglia la legna, muore nel bosco a 55 anni

Pescia (Pistoia), 3 novembre 2024 – Malore fatale per un uomo di 55 anni, residente a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma ma domiciliato in una comunità del pistoiese. Oggi, 3 novembre, è morto mentre stava tagliando della legna nei boschi sulle colline di Pescia.

In base a quanto appreso, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra. I soccorsi, intervenuti sul posto poco dopo le 10,30, non hanno potuto che constatarne il decesso. Anche l'elisoccorso Pegaso, allertato in vista di un trasporto d'urgenza, è stato fatto tornare alla base. Sul posto anche i carabinieri per la rimozione della salma.