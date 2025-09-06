Torna la magia di Estrobilia. Musica, spettacoli e giochi. Tre giorni di festa e tradizioni

Torna con un ricco programma "Estrobilia 2025", la manifestazione promossa e realizzata da associazione Artigiano per conto del comune di Larciano, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, la Pro Loco, le associazioni locali, i commercianti e le aziende del paese. Estrobilia, come ha sottolineato il direttore artistico Luca Nesti (nella foto di gruppo) porterà contenuti artistici, e musicali, spettacoli itineranti, iniziative per le famiglie e una offerta gastronomica curata e variegata. Una tre giorni all’insegna dell’arte, della musica, della cultura e dell’intrattenimento che farà diventare Larciano un polo aggregativo per tante persone. La manifestazione inizierà venerdì 12 settembre e si chiuderà domenica 14 settembre. Tre giorni di festa, durante i quali saranno organizzati ben trenta eventi. Uno sforzo organizzativo imponente, che richiederà tanto lavoro e la collaborazione attiva tra Comune, associazioni e cittadini. Alla conferenza di presentazione hanno preso parola la sindaca Lisa Amidei, la consigliera comunale addetta alle manifestazioni Michela Vanghetti il direttore artistico Luca Nesti. Nei loro interventi tutti hanno sottolineato quanto Estrobilia miri a diventare una manifestazione di successo, coinvolgente, multigenerazionale. Si inizia giovedì 12 settembre con un concerto tributo alla leggendaria band dei Queen. Il giorno dopo è in programma lo spettacolo "Anni 90 il Party. I grandi successi degli anni 80 e 90" ed infine domenica 15 sarà in programma l’atteso appuntamento musicale con l’esibizione della famosa banda storica, i Dik Dik. Nell’ambito di Estrobilia si terrà la prima edizione della "Festa della scopa". Viene organizzata una mostra emozionale, dedicata alle granate e ai bruschini che sono diventati nel tempo il simbolo della tradizione artigianale e industriale larcianese. Ci saranno fotografie di famiglia, manifesti d’epoca, cartoline e racconti che mettono al centro la produzione della scopa a Larciano. La mostra sarà aperta dal 12 al 15 settembre e viene curata da Stefania Tielli e Carmela Cerza , con la collaborazione delle aziende di Larciano. Altra iniziativa in programma sarà la XXV edizione della mostra del Concorso di pittura "Il Cinghiale" con l’esposizione e premiazione finale delle opere selezionate dalla giuria.

Massimo Mancini