Statale 12 vietata ai camion, ora si passa da Pistoia

Pistoia, 3 settembre 2025 – La Strada Statale 12 è chiusa al transito dei mezzi pesanti (oltre i 35 quintali) al chilometro 67, tra Popiglio e Tana Termini. L’Anas ha emesso un’ordinanza per limitare il transito di camion trasporto merci in località «Le Vigne» dove è in corso da anni uno smottamento a valle con traffico regolato da semaforo. «Il transito delle automobili non subirà alcuna modifica – fa sapere il Comune –, mentre i camion e i mezzi pesanti da e verso Lucca dovranno transitare da Pistoia». I mezzi che dovranno raggiungere l’Emilia, si troveranno così a dover percorrere oltre 110 chilometri passando da Lammari invece degli abituali 31, perché è interrotta la viabilità nell’abitato di Pracchia a causa dei lavori al ponte del Melini e che, dovendo passare da Capostrada, diventano 65. Quindi dovranno essere percorsi 79 o 34 chilometri in più.

L’allungamento del percorso provoca un aumento dei costi e il rischio di perdere clienti, a causa dei possibili ritardi nella consegna. Pensare che si tratta di un tratto di poche decine di metri, per giunta appaltato da mesi, provoca forti malumori.

“L’ordinanza dell’Anas – scrive il Comune – segue la consegna del cantiere per la messa in sicurezza della parte a valle della strada, consegna avvenuta nel mese di luglio da parte dell’Anas all’impresa affidataria. Il cantiere partirà nelle prossime settimane. Il Comune di San Marcello Piteglio attende informazioni sulle date ufficiali di avvio che l’Anas comunicherà a seguito di ulteriori valutazioni con l’impresa. Nel tavolo tecnico, istituito dalla Prefettura su richiesta dei Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano, era stata preannunciata la limitazione alla percorrenza dei mezzi pesanti per tutta la durata del cantiere. Sarà nostra cura diffondere le informazioni su questi ulteriori interventi non appena l’Anas ne darà comunicazione al Comune. Per le altre due situazioni che riguardano i semafori tutt’ora persistenti in quel tratto stradale, l’Anas ha richiesto i permessi necessari all’avvio dei lavori, ma non è stata data al Comune un’indicazione temporale precisa sull’avvio". Alle porte dell’inverno c’è di che essere preoccupati. E da ieri c’è di nuovo il senso unico alternato all’altezza della diga di Tistino, anche stavolta sulla Statale 12.