Sport per tutti in ricordo di Fabio Danti

Una "giornata dedicata a bambini e disabili", recita la locandina dell’Associazione Fabio Danti, che invita al Piazzale Sant’Antonio di Cutigliano, con inizio alle 10, di domenica 29 giugno, per godere di una giornata all’insegna di sport e inclusione, nel ricordo del grande pilota, scomparso prematuramente nel 2000. L’evento si articola su: guida sicura e motori-terapia all’insegna del kart per tutti, per interrompersi alle 12 per la pausa pranzo e l’apertura degli stand gastronomici. Alle 14 riprendono le attività sportive con il kart biposto messo a disposizione dalla scuderia Valdinievole, sul quale i bambini o le persone disabili che lo desiderano, possono provare l’emozione della guida. L’Associazione Fabio Danti è nata nel 2024 per ricordare il pilota, campione europeo di corsa in salita con l’Osella nel 1995 e nel’96 e in seguito passato alla Skoda, con la quale dimostrò di andare più forte di molti prototipi, senza farsi mancare numerosi successi nel mondo dei rally. La prima uscita pubblica della neonata associazione è stata l’otto giugno, con un raduno di auto storiche e vetture sportive che ha raccolto un notevole successo di pubblico, attraendo la presenza di ben 52 auto tra storiche e sportive.

"Questa è un’iniziativa sportiva e culturale – ha commentato il presidente del sodalizio, Graziano Nesti, già amico di Fabio e dei suoi genitori – per fare qualcosa per i nostri ragazzi anche in ricordo di Fabio, che aveva iniziato giovanissimo proprio con il Kart. Questa è la prima edizione di tante che speriamo verranno nel ricordo di questo grande campione e grande uomo, che ci manca tanto".

Andrea Nannini